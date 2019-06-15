Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple
Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Общество
Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество
Это настоящий конкурс красоты и милоты! Фоторепортаж E1.RU с выставки кошек в «Пассаже»
Как рассказала E1.RU Елена Федоренко, руководитель клуба «Грация», который и организовал эту выставку, в зале можно встретить и кошек, которых привезли из Казахстана и Израиля.
Обновлено в 21:40
Кино
В Италии скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Известный режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла 15 июня на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:58
Авто
ТОП-5 премиум авто для успешных людей
Обновлено в 22:00
Футбол
«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено в 17:19
Здоровье
Загар «шоколадка» и другие популярные ошибки на пляже
Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
«Манчестер Сити» заинтересован в Коутинью
По сообщению Marca, «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутинью.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»
Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51