Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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На западе Украины за сутки ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

ТАСС13:12

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

RT на русском14:22

На Украине нашли два нелегальных нефтепровода

Говорит Москва13:23

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Газета.Ru16:32

«Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

РБК12:57

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Lenta.ru12:29

«Укртранснафта» ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» на Украине

ПРАЙМ11:29
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Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Общество

Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия

Жилой дом сгорел в селе рядом с Чемодановкой, ФАН публикует видео

Обновлено в 20:09
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено в 18:49
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple

Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 21:34
Хоккей

«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Общество

Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Общество

Это настоящий конкурс красоты и милоты! Фоторепортаж E1.RU с выставки кошек в «Пассаже»

Как рассказала E1.RU Елена Федоренко, руководитель клуба «Грация», который и организовал эту выставку, в зале можно встретить и кошек, которых привезли из Казахстана и Израиля.
Обновлено в 21:40
Кино

В Италии скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Известный режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла 15 июня на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:58
Авто

ТОП-5 премиум авто для успешных людей

Обновлено в 22:00
Футбол

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено в 17:19
Здоровье

Загар «шоколадка» и другие популярные ошибки на пляже

Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

«Манчестер Сити» заинтересован в Коутинью

По сообщению Marca, «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутинью.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
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