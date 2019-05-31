На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из РоссииРосбалт 13:31

Данилюк пояснил, что около 40% дизельного топлива идет на Украину из России. Он не исключил, что может «просто произойти смена поставщика», и тогда ущерб от действий Москвы будет минимизирован. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

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