Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из РоссииРосбалт вчера в 13:31

Данилюк пояснил, что около 40% дизельного топлива идет на Украину из России. Он не исключил, что может «просто произойти смена поставщика», и тогда ущерб от действий Москвы будет минимизирован. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.
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На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

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Политика

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Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
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Футбол

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Общество

С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих

С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.
Обновлено в 00:40
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
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Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Российская авиация получит новые самолеты Ил-76МД-90А

Российская Военно-транспортная авиация до конца года получит четыре или пять новых самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 01:22
Энергетика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

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Обновлено вчера в 21:26
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Общество

Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков заступился за школьников из Владивостока, которые устроили выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено вчера в 13:13
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На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:31
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Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
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Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал "Ливерпуль") и матч с "Аяксом" (два гола "лилово-белым" от "амстердамцев") тому явное подтверждение.
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Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
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Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
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Александр Владимирович Данилюк
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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