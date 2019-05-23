Политика
ЦИК Украины анонсировал начало избирательной кампании в РадуRambler News Service 06:08
Избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную раду начнется 24 мая, заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук в ходе брифинга. Об этом сообщает «Украинская правда».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Наука
Нейросеть научила портрет Достоевского говорить
Обновлено в 12:19
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено в 12:54
Космос
Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов
Обновлено в 05:19
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Авто
Гендиректором УАЗа стал Адиль Ширинов
До назначения в СП Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании ПАО "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Россия отправит военных в Конго
Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»
Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Авто
Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith
Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.
Обновлено в 12:55
Экономика
Орешкин назвал условия для роста экономики РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Пентагон может направить на Ближний Восток пять тысяч военных
Министерство обороны США рассматривает обращение Центрального командования направить еще около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51