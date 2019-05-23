На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в РадуLenta.ru 07:21

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщают «Українськi новини». Глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что избирком, в частности, не успевает подготовить избирательные бюллетени.

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

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