Политика
На Украине не исключили «языкового майдана»Известия 14:17
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке. Так вице-премьер прокомментировал в Twitter попытку оппозиционных депутатов оспорить данный указ в Конституционном суде (КС).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Ашберн
Футбол
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Политика
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Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
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Обновлено в 13:08
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:37
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
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Футбол
Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Экономика
ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках
Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Политика
Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к властям
Оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Спорт
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины
Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии
Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму
Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
Обновлено в 13:28
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54