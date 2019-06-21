Политика

На Украине не исключили «языкового майдана»Известия 14:17

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке. Так вице-премьер прокомментировал в Twitter попытку оппозиционных депутатов оспорить данный указ в Конституционном суде (КС).
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На Украине не исключили «языкового майдана»

Известия14:17

Украине предрекли «языковой майдан»

News.ru13:50

Вице-премьер Украины допустил новый Майдан из-за закона о госязыке

РЕН ТВ11:57

На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русском12:56

В Киеве предсказали новый майдан

Газета.Ru12:52

Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

ТАСС12:42

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

РИА Новости13:40
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Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Обновлено в 06:55
Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Политика

Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Футбол

Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России

Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Экономика

ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Политика

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к властям

Оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям.
Обновлено в 12:24
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников

Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Спорт

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

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Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
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ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии

Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
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Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму

Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
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Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
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Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
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Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
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