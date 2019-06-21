На Украине не исключили «языкового майдана»Известия 14:17

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке. Так вице-премьер прокомментировал в Twitter попытку оппозиционных депутатов оспорить данный указ в Конституционном суде (КС).

На Украине не исключили «языкового майдана»

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