Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в РадуВедомости 07:20
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
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Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Футбол
26 мая «Зенит» проведет чемпионский парад
"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая.
Обновлено в 08:52
Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуме
Обновлено в 03:57
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Здоровье
Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей
Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижный образ жизни являются ключевыми факторами образа жизни, которые повышают риск появления опухолей, рассказал главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.
Обновлено в 06:56
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено в 05:05
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06