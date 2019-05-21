На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в РадуВедомости 07:20

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

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