Политика

На Украине назвали условие, при котором президента «выкинут из окна»RT на русском 18:38

Министр иностранных дел Украины заявил, что украинского президента, который "решится вести дела с россиянами на условиях россиян" "просто выкинут из окна" Климкин заявил, что у него "нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики" страны.
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Павел Климкин
Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 16:54
с чего всё началось
"У меня нет опасений по изменению именно в сфере внешней политики", - заявил Климкин, отвечая на просьбу прокомментировать возможное влияние президентских выборов на внешнеполитический вектор Украины, приводит его слова издание "Европейская правда
".
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