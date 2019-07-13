Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окруженияИзвестия 22:54
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом заявил бывший советник экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Кино
Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова вновь сменила имидж
Обновлено в 11:18
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом
К сожалению, разбушевавшаяся стихия нанесла вред имуществу жителей Ростовской области.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»
Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион».
Обновлено в 15:37
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Канаде
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Технологии
Как удержать талантливых сотрудников в компании
Чтобы найти новых сотрудников, которых вы сможете в дальнейшем удержать, выполните следующие три шага.
Обновлено в 11:00
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
Кабмин поручил Минэкономразвития и Минфину представить предложения по реформированию ФЦП
Российское правительство поручило Минэкономразвития и Министерству финансов РФ за полтора месяца разработать и представить новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП).
Обновлено в 07:38
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Гаджеты
Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности
Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Политика
Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Путешествия
И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге
На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
Общество
Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих
Грузовик наехал на пятерых рабочих на трассе Р-240 "Уфа — Оренбург" в Башкирии, в результате четверо из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России.
Обновлено в 09:22
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун стала похожа на бабушку
Некоторые фанаты звезды высказались, что на снимках из Уизерспун местами даже похожа на бабушку, но уж точно не на звезду Голливуда.
Обновлено в 03:52