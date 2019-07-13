Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окруженияИзвестия 22:54

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом заявил бывший советник экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Стало известно, когда задержат Порошенко и арестуют его окружение

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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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