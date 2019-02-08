Энергетика
На Украине назвали сроки очередного повышения цен на газ для населенияRT на русском 04:43
«Большой вклад в административную инфляцию внесёт дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года)», — отметили в НБУ.
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«Большой вклад в административную инфляцию внесёт дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года)», — отметили в НБУ.RT на русском04:43
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
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Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
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На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
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Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
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Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
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Замыкает тройку самых небезопасных смартфонов Xiaomi Mi Max 3. В топ-10 также попал, например, iPhone 8. Эксперты также выяснили, у какого телефона все в порядке с уровнем излучения.
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США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
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Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля
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С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
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