с чего всё началось

Ранее сообщалось об увольнении Андрея Богдана из-за недовольства администрации Трампа Соединенные Штаты хотели бы видеть на должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает украинское издание Страна.ua.

На Украине назвали идеального для США главу офиса Зеленского

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Авто Ателье AC Schnitzer показало улучшенный BMW X5 Новое поколение баварского кроссовера BMW X5 получило пакет доработок.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Здоровье Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание "Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Кино В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов» На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Армия и оружие СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.

Армия и оружие Неонацисты намерены создать отряды боевиков на территории Украины — СМИ Планируется создать организацию «Союз обороны Украины», которая будет иметь разветвлённую сеть региональных центров подготовки, в каждом из которых будут сформированы отряды боевиков-добровольцев.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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Авто Renault Duster получил новый мотор Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.

Политика Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться» Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».