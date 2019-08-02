Политика
На Украине назвали идеального для США главу офиса ЗеленскогоАргументы и Факты 00:12
Ранее сообщалось об увольнении Андрея Богдана из-за недовольства администрации Трампа Соединенные Штаты хотели бы видеть на должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает украинское издание Страна.ua.
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Соединенные Штаты хотели бы видеть на должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает украинское издание Страна.ua.Аргументы и Факты00:12
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Украинские СМИ назвали идеального для США кандидата на пост главы офиса Зеленского
Народные новости00:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Авто
Ателье AC Schnitzer показало улучшенный BMW X5
Новое поколение баварского кроссовера BMW X5 получило пакет доработок.
Обновлено в 05:30
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Неонацисты намерены создать отряды боевиков на территории Украины — СМИ
Планируется создать организацию «Союз обороны Украины», которая будет иметь разветвлённую сеть региональных центров подготовки, в каждом из которых будут сформированы отряды боевиков-добровольцев.
Обновлено в 05:29
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Здоровье
Африканская чума свиней распространяется по Волгоградской области
Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
Обновлено в 04:21
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32