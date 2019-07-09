Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne из-за идеи провести телемост с Россией. Трансляция заседания велась на канале регулятора в YouTube. Решение о проверке приняли единогласно.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Политика МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.

Футбол Футболистки сборной США не хотят встречаться с Трампом в Белом доме Женская сборная США по футболу не хочет встречаться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме после триумфа на чемпионате мира, сообщает Independent со ссылкой на со-капитана национальной команды Меган Рапино.

Политика Путин рассказал Стоуну о «российском вмешательстве» в выборы в США В мае в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшились, в частности, из-за сообщений о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Общество Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.

Здоровье Младенец отказался от грудного молока и спас маме жизнь В Ливерпуле младенец отказался пить молоко из правой груди матери и заставил женщину обратиться с этой проблемой к врачам.

Кино Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Политика Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.

Политика Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Политика Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Происшествия В Ростове загорелся музыкальный театр Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Гаджеты Раскрыты отличия альтернативы Huawei от Android В конце прошлой недели в сети появилось сообщение, что компания Huawei начала бета-тестирование собственной операционной системы HongMeng.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

Политика Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.