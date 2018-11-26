Аргументы и Факты вчера в 18:28

Верховная рада Украины назначила дату очередных выборов президента страны, пишет РИА Новости со ссылкой на текст официального решения парламентариев. Голосование пройдет 31 марта 2019 года, сказано в документе.

Армия и оружие Армия и оружие В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.

Политика Политика Рада ввела военное положение еще в двух областях Украины Первоначально военное положение вводилось на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Политика Политика Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине Российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" на Украине.

Политика Политика Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе Отмечается, что нота включает запрос к властям США о проведении полного расследования инцидента, в ходе которого США использовали нелетальное оружие в сторону Мексики.

Политика Политика Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977).

Политика Политика Полянский не исключил возможности новых провокаций со стороны Украины Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT рассказал, что не исключает дальнейших провокаций со стороны украинский властей.

Армия и оружие Армия и оружие В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Политика Политика Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.

Политика Политика ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, заявили в компании.

Политика Политика Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.

Политика Политика Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Политика Политика На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.

Политика Политика Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера "В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.