Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию ЗеленскогоИзвестия вчера в 18:09

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации. Политик настаивает на 19 мая, однако представители фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против, пишет «Страна.ua».
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Владимир Вятрович
Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году... Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий.
— Владимир Вятрович, украинский историкФАН 03:37

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В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

РЕН ТВ05:05

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

ТК Звездавчера в 20:48

Зеленского попросили не «глумиться над памятью репрессированных» в день инаугурации

Взгляд.ру03:55

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

URA.Ru05:14

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

Газета.Ru04:34

Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины

RT на русскомвчера в 18:33

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Известиявчера в 18:09
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Армия и оружие

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Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
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Обновлено в 04:43
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
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Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Происшествия

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Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!

Если наряды западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Инстаграм.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

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Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Футбол

Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково

Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье

Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии

Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
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Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера в Лас-Вегасе

Журналисты узнали, что Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера в Лас-Вегасе, но супруги не стали пока сообщать о своей тайной свадьбе подписчикам.
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Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

Обновлено вчера в 18:18
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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