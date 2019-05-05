Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию ЗеленскогоИзвестия вчера в 18:09
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации. Политик настаивает на 19 мая, однако представители фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против, пишет «Страна.ua».
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Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины
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