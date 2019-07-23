Политика

На Украине нашли новые секретные тюрьмы СБУПолитическая Экспертиза 02:47

Тайные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в Харькове, Краматорске, Красноармейске, передает РИА Новости.
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Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске

Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
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