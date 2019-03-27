На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и МедведчукаRT на русском 13:18

Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

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