Политика
На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и МедведчукаRT на русском 13:18
На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.
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Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
— Юрий Луценко, украинский политикРБК 06:54
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Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
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МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
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Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
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Политика
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Обновлено в 07:20
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено в 10:40
Экономика
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Обновлено в 12:15
Политика
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Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
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Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
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Обновлено в 06:06
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.
Обновлено в 08:21
Спорт
Елисеев начнет мужской спринт на ЧР под 10-м номером, Гараничев – 17-м, Логинов – 24-м
Обновлено в 12:03
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
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Обновлено в 06:39
Общество
Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме
Медики в роддоме Салавата в Башкирии раскрыли размеры своих зарплат. Они получают в зависимости от квалификации от 10 до 28 тысяч рублей.
Обновлено в 09:45
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено в 12:56