Политика
На Украине появились в продаже бюсты ЗеленскогоРБК 07:44
Гипсовый бюст президента Украины Владимира Зеленского с 25 июля появится в продаже на одном из интернет-аукционов. Об этом пишут «Украинские новости». По данным издания, гипсовая скульптура покрыта тремя слоями лака и сусальным золотом.
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Авто
Китайцы начали поставлять в Россию подержанные автомобили
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Конституционный комитет Сирии может быть сформирован в ближайшие дни
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что в ближайшие дни может быть сформирован конституционный комитет Сирии.
Обновлено в 07:21
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Индия планирует провести первые военные учения в космосе
ВС Индии до конца недели проведут первые в истории страны военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 04:53
Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
Спорт
Дизайн медалей Олимпиады 2020 года представили в Токио
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Энергетика
Принят закон о сдерживании цен на бензин
В Госдуме принят закон, который должен привести к сдерживанию цен на топливо.
Обновлено в 07:29
Политика
Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено 22 июля в 10:42
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Арсенал» не собирается продавать Обамеянга
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 04:57
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.
Обновлено 22 июля в 22:39
Политика
УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду
В Ивано-Франковской области, где местным отделением УКРОПа руководит бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко, от «Слуги народа» в Раду прошли два члена этой партии.
Обновлено в 07:46
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Футбол
«Реал» подтвердил серьезность травм Асенсио
Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Россия ответила на обвинения ФБР
Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»
Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», столичное дерби прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Обновлено в 06:40