Гипсовый бюст президента Украины Владимира Зеленского с 25 июля появится в продаже на одном из интернет-аукционов. Об этом пишут «Украинские новости». По данным издания, гипсовая скульптура покрыта тремя слоями лака и сусальным золотом.

На Украине появились в продаже бюсты Зеленского

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