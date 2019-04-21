На Украине начался второй тур президентских выборовRT на русском 01:00

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны. Как отмечалось, ГосЧС задействует около 39 тыс. сотрудников и более 2 тыс. единиц техники.

На Украине начался второй тур президентских выборов

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