Политика
На Украине начался второй тур президентских выборовRT на русском 01:00
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны. Как отмечалось, ГосЧС задействует около 39 тыс. сотрудников и более 2 тыс. единиц техники.
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Политика
Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено 18 апреля в 10:47
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено вчера в 07:12
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Украина выбирает президента. Зеленский сохранен в бюллетене
На Украине сегодня проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 00:05
Космос
Третьеклассники «прочитали» косможурнал и поиграли в «Звездную рулетку»
Ребята приняли участие в викторине «Звездная рулетка», блиц-опросе «Космическое путешествие», разгадывали космические загадки.
Обновлено в 01:00
Музыка
Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой
Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Wired (США): охота за ракетным ускорителем на российском Дальнем Востоке (Wired Magazine)
Тремя годами ранее Алексей увидел в лесу ракетный ускоритель и попросил своих двоих взрослых сыновей, приехавших навестить родителей, помочь ему разобрать его.
Обновлено в 00:01
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке
Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Происшествия
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
Обновлено в 01:34
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Немецкие активисты потребовали мира с РФ и отмены санкций
Активисты из Германии призвали западные страны нормализовать отношения с РФ. Об этом пишет Neue Osnabrücker Zeitung.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ создал огромное количество моментов»
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено 19 апреля в 09:24
Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу
«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45