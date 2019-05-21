Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизменеРБК 07:27

Заявление Портнова, уточняется на сайте бюро расследований, связано с событиями 25 ноября прошлого года, когда корабельная группа украинских ВМС перешла «из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива». В сообщении ГБР Фамилия Порошенко не упоминается.
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На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

РИА Новости09:11

Дело о госизмене первых лиц Украины открыли в Киеве

News.ru05:58

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

ТАСС09:22

«Получили отмашку»: в Госдуме об уголовном деле против Порошенко

Газета.Ru09:17

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

РБК07:27

На Украине началось следствие против Порошенко по обвинению в госизмене

RT на русском12:23

Порошенко за Януковичем: против экс-президентов Украины возбудили одинаковые дела о госизмене

Вести.Ru08:53
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика

Зеленский назначил главу президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Авто

С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Двое украинских боевиков подорвались на мине на подступах к ЛНР

Двое боевиков 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ получили ранения при подрывах на своей мине в районе Новозвановки.
Обновлено в 07:55
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика

МИД Чехии поздравил взошедшего на престол Вестероса

Министерство иностранных дел Чешской республики поздравило Брана Старка с восшествием на престол Вестероса на своей официальной странице в фейсбуке.
Обновлено в 09:11
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

США ввели санкции против трех организаций из России

Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Кино

Вышел трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

В российском прокате картина, которая станет продолжением сериала, должна появиться 31 октября В сети появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного сериала.
Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский считает низкий уровень доверия населения страны к парламенту, а также отсутствие правящей коалиции достаточными основаниями для проведения досрочных выборов в Раду.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.
Обновлено в 09:54
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

Родное село Кадырова могут переименовать в Ахмат-Юрт

Обновлено в 10:37
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика

Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%

Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Энергетика

«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Общество

Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Как F-22 встретили российские ракетоносцы у побережья США

Обновлено в 12:48
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Футбол

Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
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