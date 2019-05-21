Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизменеРБК 07:27
Заявление Портнова, уточняется на сайте бюро расследований, связано с событиями 25 ноября прошлого года, когда корабельная группа украинских ВМС перешла «из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива». В сообщении ГБР Фамилия Порошенко не упоминается.
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Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика
Зеленский назначил главу президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Авто
С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Двое украинских боевиков подорвались на мине на подступах к ЛНР
Двое боевиков 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ получили ранения при подрывах на своей мине в районе Новозвановки.
Обновлено в 07:55
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика
МИД Чехии поздравил взошедшего на престол Вестероса
Министерство иностранных дел Чешской республики поздравило Брана Старка с восшествием на престол Вестероса на своей официальной странице в фейсбуке.
Обновлено в 09:11
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
В российском прокате картина, которая станет продолжением сериала, должна появиться 31 октября В сети появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного сериала.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский считает низкий уровень доверия населения страны к парламенту, а также отсутствие правящей коалиции достаточными основаниями для проведения досрочных выборов в Раду.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.
Обновлено в 09:54
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика
Родное село Кадырова могут переименовать в Ахмат-Юрт
Обновлено в 10:37
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%
Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Обновлено в 04:44
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Футбол
Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Челси» официально представил Пулишича
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50