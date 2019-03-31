Политика

На Украине началось голосование по выборам президентаРоссийская газета 01:00

На Украине открылись избирательные участки, и началось голосование на седьмых по счету выборах президента. Выборный день закончится в 20.00 - в ночь на воскресенье украинцы перешли на летнее время, и киевское время сравнялось с московским.
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Украинцы голосуют на выборах президента страны

Независимое телевидение Севастополя07:03

На Украине началось голосование по выборам президента

Российская газета01:00
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Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Здоровье

В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных

В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.
Обновлено в 03:38
Космос

«Попросили политического убежища»: Десятки НЛО, замеченные в последние дни, могли искать спасения от Нибиру на Земле

Корабли пришельцев замечены в горах Венесуэлы, в Бразилии, Мексике и США.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика

На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 04:21
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Общество

Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю

Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 04:41
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Здоровье

Волгоградцам советуют ограничить потребление трансжиров

Организм усваивает их хуже, поэтому потребление таких жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Политика

Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы

Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока

Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний

Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Спорт

Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Представляется, что единственный смысл их присутствия в Венесуэле – помощь законным властям в наведении конституционного порядка и отражения агрессии США.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Геленджике во время автогонки погиб пилот

В ходе соревнований по преодолению бездорожья в Геленджике погиб автогонщик.
Обновлено в 07:37
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 06:03
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына

Солистка "Фабрики" Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.
Обновлено вчера в 14:21
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