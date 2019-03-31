На Украине началось голосование по выборам президентаРоссийская газета 01:00

На Украине открылись избирательные участки, и началось голосование на седьмых по счету выборах президента. Выборный день закончится в 20.00 - в ночь на воскресенье украинцы перешли на летнее время, и киевское время сравнялось с московским.

На Украине началось голосование по выборам президента

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