Политика
На Украине началось голосование по выборам президентаРоссийская газета 01:00
На Украине открылись избирательные участки, и началось голосование на седьмых по счету выборах президента. Выборный день закончится в 20.00 - в ночь на воскресенье украинцы перешли на летнее время, и киевское время сравнялось с московским.
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Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.
Обновлено в 03:38
Космос
«Попросили политического убежища»: Десятки НЛО, замеченные в последние дни, могли искать спасения от Нибиру на Земле
Корабли пришельцев замечены в горах Венесуэлы, в Бразилии, Мексике и США.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика
На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко
Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 04:21
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Общество
Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю
Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия
«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга
Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Здоровье
Волгоградцам советуют ограничить потребление трансжиров
Организм усваивает их хуже, поэтому потребление таких жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Политика
Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла в свет
В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний
Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Спорт
Миронова стала чемпионкой России в масс-старте
Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Представляется, что единственный смысл их присутствия в Венесуэле – помощь законным властям в наведении конституционного порядка и отражения агрессии США.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Геленджике во время автогонки погиб пилот
В ходе соревнований по преодолению бездорожья в Геленджике погиб автогонщик.
Обновлено в 07:37
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына
Солистка "Фабрики" Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.
Обновлено вчера в 14:21