Политика
На Украине началось голосование на выборах президента страныТАСС 01:03
Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.
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На белгородской границе в преддверие украинских выборов толп желающих проголосовать не наблюдается
КП - Белгород29 марта в 08:49
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