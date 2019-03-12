На Украине началось голосование на выборах президента страныТАСС 01:03

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

На Украине началось голосование на выборах президента страны

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