Политика
На Украине началось голосование на выборах депутатов Верховной радыТАСС 01:04
Треть депутатов Рады VIII (прошлого) созыва снова идут на выборы по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами по одномандатным избирательным округам, в большинстве самовыдвиженцы. В списках избирателей зарегистрированы 34 млн граждан Украины.
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