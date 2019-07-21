Треть депутатов Рады VIII (прошлого) созыва снова идут на выборы по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами по одномандатным избирательным округам, в большинстве самовыдвиженцы. В списках избирателей зарегистрированы 34 млн граждан Украины.

На Украине началось голосование на выборах депутатов Верховной рады

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