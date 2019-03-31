Политика
На Украине стартовали выборы президентаИзвестия 01:06
Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. В списки избирателей внесены более 29 млн граждан. На пост нового главы государства претендуют 39 кандидатов.
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Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.ТАСС01:03
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