На Украине стартовали выборы президентаИзвестия 01:06

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

с чего всё началось

Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. В списки избирателей внесены более 29 млн граждан. На пост нового главы государства претендуют 39 кандидатов.

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