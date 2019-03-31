На Украине начались выборы президента страныПолитРоссия 04:03

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

с чего всё началось

Более 29 миллионов граждан числится в списках избирателей. Голосование будет идти в течение 12 часов и закончится в 20.00. Для того, чтобы граждане Украины могли проголосовать, находясь на территории другой страны, было организовано еще более 100 участков в 72 разных странах, за исключением РФ.

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