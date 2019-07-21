Политика
На Украине начались досрочные выборы в Верховную РадуТелеканал Санкт-Петербург 04:18
Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Согласно законодательству, очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:40
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
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Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 21:17
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
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Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 17:42
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На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29
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ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
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Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Политика
Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа
Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:55
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Политика
Украинские пограничники приостановят работу КПП «Майорское» в Донбассе
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
Обновлено в 20:49
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено в 21:19
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57