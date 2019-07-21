Политика
На Украине начались выборы в Верховную РадуLenta.ru 01:26
Согласно новому избирательному кодексу, следующие выборы в Раду пройдут по открытым партийным спискам. Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
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