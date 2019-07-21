Политика

На Украине начались выборы в Верховную РадуLenta.ru 01:26

Согласно новому избирательному кодексу, следующие выборы в Раду пройдут по открытым партийным спискам. Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

На Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду

Телеканал Санкт-Петербург04:18

На Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду

Новая газета03:43

На Украине открылись избирательные участки

Вести.Ru01:16

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Lenta.ru01:26

На Украине началось голосование на выборах в Верховную раду

Известия01:26

На Украине начались досрочные выборы в Раду

Интересант03:12

Зеленский в шаге от власти

Expert.ru19 июля в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Обновлено в 13:41
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Политика

Матвиенко поддержала введение единой валюты с Белоруссией

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выступила за единую валюту у России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
Обновлено в 23:35
Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Футбол

Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено в 14:55
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Политика

Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса

Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Авто

Составлен топ-3 авто с двигателями мощностью более 1000 лошадиных сил

Эксперты составили ТОП-3 автомобилей с двигателями, чья мощность превышает 1000 л. с. Третье место в списке занял электрокар Pininfarina Battista итальянского ателье Pininfarina S. p.A.
Обновлено в 12:10
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Футбол

Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы

Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Глюкоза больше не носит обручальное кольцо

Обновлено в 22:39
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено в 23:31
Происшествия

В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Политика

В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли

Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица устроила прогулку по Пятигорску с Пьером Ришаром

Отечественная актриса Екатерина Шпица устроила прогулку по Пятигорску в компании своего французского коллеги Пьера Ришара.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Обновлено в 23:04
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Политика

В Японии опубликовали результаты парламентских выборов

Возглавляемая японским премьером Абэ Синдзо правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Обновлено в 22:27
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия

Природный пожар в Оренбургской области локализован

Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
Обновлено вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика

«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе

Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено в 22:49
Шоу-бизнес

Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»

Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено в 21:49
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное