Политика
Явка на выборах в Раду превысила 34%РИА Новости 09:10
Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье.
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Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
Обновлено в 18:20
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 16:44
Политика
Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
Космос
США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено вчера в 02:01
Общество
Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать
ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
МИД отреагировал на задержание Stena Impero
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал задержание британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска
Обновлено в 11:35
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу «Слуге народа» Зеленского
В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них.
Обновлено в 13:21
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме
Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Политика
Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.
Обновлено в 09:35
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море
Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко выписалась из роддома
В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
Обновлено в 14:00
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38