Политика

Явка на выборах в Раду превысила 34%РИА Новости 09:10

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье.
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Итоговая явка на выборах в Раду не превысила 50%

Газета.Ru17:17

На Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Раду

RT на русском13:02

На Украине начались выборы в Верховную раду

РБК01:01

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по последним данным приблизилась к 18%

Эхо Москвы06:00

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Lenta.ru01:26

На Украине открылись избирательные участки

Вести.Ru01:16

Явка на выборах в Раду превысила 34%

РИА Новости09:10
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
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Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

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Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
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США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну

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Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Экономика

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Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Наука

Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Обновлено вчера в 02:01
Общество

Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать

ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Происшествия

По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

МИД отреагировал на задержание Stena Impero

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал задержание британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Культура

Александр Городницкий стал первым лауреатом премии «Больше, чем поэт»

Обновлено в 14:54
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
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На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги

На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска

Обновлено в 11:35
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
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Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Политика

Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу «Слуге народа» Зеленского

В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них.
Обновлено в 13:21
Политика

Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме

Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Политика

Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.
Обновлено в 09:35
Авто

Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море.
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Шоу-бизнес

Ольга Гажиенко выписалась из роддома

В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
Обновлено в 14:00
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
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