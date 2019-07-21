Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье.

Явка на выборах в Раду превысила 34%

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