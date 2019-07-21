На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

На Украине начались досрочные выборы в Раду

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