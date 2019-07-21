Политика

На Украине начались досрочные выборы в РадуРИА Новости 01:07

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
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На Украине начались досрочные выборы в Раду

РИА Новости01:07

Парламентские выборы на Украине в 2019 году. Предвыборная кампания и подведение итогов

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На Украине сегодня проходят досрочные выборы в парламент

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Rusvesna.suвчера в 19:27
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В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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