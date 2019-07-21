Политика
На Украине начались досрочные выборы в РадуРИА Новости 01:07
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Единоборства
Боксера Дадашева ввели в кому после боя
Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 01:39
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми
Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:07
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Музыка
Metallica выступит с концертом в Москве
Обновлено в 01:38
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Эксперты назвали ТОП-3 самых популярных видов тюнинга
«Автоновости дня» поинтересовались у специалистов, какие виды внешнего тюнинга пользуются наибольшей популярностью.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Компанию Xiaomi покидают топ-менеджеры
Оба сотрудника являются очень важными звеньями в работе Xiaomi. По информации Astera, топ-менеджеры проработали в компании порядка пяти лет.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено вчера в 20:32
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Общество
В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек
На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:18
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Девушка упала с параплана в горах Кабардино-Балкарии
Обновлено в 00:45
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»
Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
Обновлено в 01:00