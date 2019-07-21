Политика

На Украине начались досрочные выборы в РадуРИА Новости 01:07

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
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В СПЧ заявили о проблеме с получением достоверных данных по выборам в Раду

РИА Новости06:33

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Lenta.ru01:26

На Украине начались выборы в Верховную раду

РБК01:01

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по последним данным приблизилась к 18%

Эхо Москвы06:00

На Украине открылись избирательные участки

Вести.Ru01:16

На Украине начались досрочные парламентские выборы

RT на русском01:01

Парламентские выборы на Украине в 2019 году. Предвыборная кампания и подведение итогов

ТАСС03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
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В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

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Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
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Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
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Происшествия

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«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

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Политика

Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины

Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Обновлено вчера в 18:21
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В Минздраве назвали способы предотвращения развития болезни Альцгеймера.
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Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

«В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.
Обновлено в 06:40
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Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Обновлено в 05:36
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
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Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
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У Приморья еще есть время – тайфун придет утром в понедельник

Обновлено вчера в 22:06
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РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове

Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
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Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
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Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной

Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
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Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана

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Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
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Tinder отказался от оплаты через Google Play

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Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов

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На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
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