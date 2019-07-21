Политика
На Украине начались досрочные выборы в РадуРИА Новости 01:07
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
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Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье
В Минздраве назвали способы профилактики болезни Альцгеймера
В Минздраве назвали способы предотвращения развития болезни Альцгеймера.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника
«В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Общество
У Приморья еще есть время – тайфун придет утром в понедельник
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Политика
Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
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Политика
Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов
Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Общество
Съедобные грибы могут стать ядовитыми, предупреждают в МЧС
Обновлено вчера в 20:24
Теннис
Халеп провела чемпионский парад в родном городе
Победительница «Уимблдона» Симона Халеп провела чемпионский парад в родном городе – Констанце.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов
Обновлено вчера в 20:27