Политика
Досрочные парламентские выборы начались на УкраинеГазета.Ru 01:35
Уточняется, что в выборах примут участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах. МВД Украины ожидают явку в 50%. Как отмечается, голосование пройдет почти на 30 тыс. участках.
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