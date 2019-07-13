Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗRT на русском 13:25
«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Футбол
Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Политика
Тимошенко сообщила о признающих тарифы завышенными решениях судов
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE продемонстрировала решения двух судебных инстанций, согласно которым, по её словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последние два с половиной года признаны «завышенными и незаконными».
Обновлено в 20:58
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Китае задержан еще один гражданин Канады
В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
Обновлено в 19:54
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber дебютировал в Индонезии
В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Шахтерский город на Урале увековечит память президента США
С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»
Обновлено в 17:44
Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 07:33
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено в 21:00
Политика
Число противников однополых браков в правящей партии Японии снижается
Число противников однополых браков среди кандидатов на предстоящих выборах в верхнюю палату парламента Японии от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ, снижается третий год подряд.
Обновлено в 21:30
Экономика
Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%
С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt.
Обновлено в 10:11
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Музыка
Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены
Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11