«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.

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