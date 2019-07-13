Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗRT на русском 13:25

«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.
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«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

Коммерсантъ18:24

На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

Комсомольская правда17:18

«Укртранснафта» начала получать и транспортировать американскую нефть

News.ru13:16

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Московский Комсомолец14:03

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русском13:25

Украина начала транспортировку американской нефти

Взгляд.ру13:31

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новости12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Футбол

Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Политика

Тимошенко сообщила о признающих тарифы завышенными решениях судов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE продемонстрировала решения двух судебных инстанций, согласно которым, по её словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последние два с половиной года признаны «завышенными и незаконными».
Обновлено в 20:58
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Китае задержан еще один гражданин Канады

В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Футбол

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
Обновлено в 19:54
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber дебютировал в Индонезии

В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

Обновлено в 13:41
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Футбол

Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»

Обновлено в 17:44
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 07:33
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено в 21:00
Политика

Число противников однополых браков в правящей партии Японии снижается

Число противников однополых браков среди кандидатов на предстоящих выборах в верхнюю палату парламента Японии от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ, снижается третий год подряд.
Обновлено в 21:30
Экономика

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt.
Обновлено в 10:11
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Музыка

Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены

Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
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