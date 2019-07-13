Энергетика

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗRT на русском 13:25

«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.
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На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русском13:25

Украина начала транспортировку американской нефти

Взгляд.ру13:31

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Московский Комсомолец14:03

Красиво жить не запретишь: Украина качает американскую нефть

Красная весна15:31

«Укртранснафта» начала получать и транспортировать американскую нефть

News.ru13:16

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новости12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Происшествия

Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником

28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Враг не прошел: как контрразведка помогла сорвать операцию «Цитадель»

Ровно 76 лет назад на Курской дуге советские войска перешли от обороны к наступлению, смешав все планы Гитлера и фактически поставив крест на его операции «Цитадель».
Обновлено в 14:20
Авто

Кроссовер Hyundai Venue принарядили для корейского рынка

Три месяца назад в США и Индии состоялась премьера небольшого паркетника Hyundai Venue, а теперь новинка дебютировала на родине бренда - в Южной Корее.
Обновлено в 11:04
Автоспорт

Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании

Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
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Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Теннис

Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

Обновлено в 14:36
Здоровье

Диета древних ацтеков поможет дожить минимум до 75 лет

Латиноамериканцы употребляют некачественную воду, дышат загрязнённым воздухом. Тем не менее, это не мешает им в среднем доживать до 75 лет.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Культура

На «Корт Айке» определили победителей конкурса кузнецов

На фестивале "Корт Айка" среди кузнецов назвали победителей. Симпатии зрителей были отданы мастеру с говорящей фамилией Алексею Кузнецову.
Обновлено в 14:06
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»

Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:10
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В Сирии неизвестные подорвали бомбу на пути следования патруля ВС РФ

Члены незаконных вооруженных формирований в Сирии совершили дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.
Обновлено в 16:01
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол

Робертсон перенес операцию на руке после инфекции

Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции.
Обновлено в 08:41
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования

По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
Обновлено в 16:02
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Наука

Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай

Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Жена Александра Малинина поделилась секретом молодости в 60 лет

Обновлено в 07:13
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