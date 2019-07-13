Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗМосковский Комсомолец вчера в 14:03
На прошлой неделе отгрузка американской нефти стартовала в порту Одессы. После проверки сырье начали транспортировать по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ.
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Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира
Обновлено вчера в 21:48
Финансы
Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции
США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Космос
В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено вчера в 16:33
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Баскетбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России
Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено 12 июля в 00:48
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Общество
6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено 11 июля в 03:55