Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗМосковский Комсомолец вчера в 14:03

На прошлой неделе отгрузка американской нефти стартовала в порту Одессы. После проверки сырье начали транспортировать по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ.
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«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

Коммерсантъвчера в 18:24

На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

Комсомольская правдавчера в 17:18

«Укртранснафта» начала получать и транспортировать американскую нефть

News.ruвчера в 13:16

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Московский Комсомолецвчера в 14:03

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русскомвчера в 13:25

Украина начала транспортировку американской нефти

Взгляд.рувчера в 13:31

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новостивчера в 12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции

США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.
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Происшествия

Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

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Обновлено вчера в 14:04
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В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity.
Обновлено вчера в 21:29
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Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

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Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Теодосич стал игроком «Виртуса»

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

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Обновлено вчера в 22:39
Политика

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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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