На прошлой неделе отгрузка американской нефти стартовала в порту Одессы. После проверки сырье начали транспортировать по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ.

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Спорт Россия вышла в финал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Происшествия МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.

Финансы Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака» Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Армия и оружие США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.

Космос В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Футбол Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Политика В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.

Общество Ураган «Барри» обрушился на Луизиану Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Игры В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Баскетбол Теодосич стал игроком «Виртуса» Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.