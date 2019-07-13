Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗМосковский Комсомолец вчера в 14:03

На прошлой неделе отгрузка американской нефти стартовала в порту Одессы. После проверки сырье начали транспортировать по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ.
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«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

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На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русскомвчера в 13:25

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

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Украина начала транспортировку американской нефти

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«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новостивчера в 12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
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