Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗМосковский Комсомолец вчера в 14:03
На прошлой неделе отгрузка американской нефти стартовала в порту Одессы. После проверки сырье начали транспортировать по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено 12 июля в 12:44
Футбол
Влашич описал Россию одним словом
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.
Обновлено 12 июля в 04:11
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено 12 июля в 07:48
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Политика
Без шансов: Ищенко рассказал, что произойдет после распада Украины
Ранее Ростислав Ищенко заявлял, что Украина должна забыть о Крыме и вести переговоры с Донбассом, чтобы восстановить мирные отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
Обновлено вчера в 04:31
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 14 июля. Данные размещены на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:00
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
В Китае задержали еще одного гражданина Канады
В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25