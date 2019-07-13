Компания "Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила в субботу пресс-служба предприятия.

На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

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