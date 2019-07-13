Политика
На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗКомсомольская правда 17:18
Компания "Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила в субботу пресс-служба предприятия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии
Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Политика
Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Макрон объявил о создании космического командования
Франция создаст космическое военное командование в рамках военно-воздушных сил. Об этом 13 июля объявил президент страны Эммануэль Макрон.
Обновлено в 15:44
Футбол
Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»
В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено в 15:40
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400
Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Футбол
Владимир Федотов: «Сегодня была настоящая битва»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2). – Не сказал бы, что первый тайм неудачный.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Космос
Запущенная «Протоном-М» обсерватория «Спектр-РГ» вышла на орбиту
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М», успешно отделилась от разгонного блока на орбите.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУ СК России.
Обновлено в 11:35
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Спорт
Объявлена музыка к короткой программе Загитовой
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Технологии
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Обновлено в 09:52
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Футбол
Гризманн: «Хочу выиграть с „Барселоной“ всё: чемпионат, Кубок и ЛЧ»
Нападающий Антуан Гризманн выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока "Барселоны".
Обновлено в 16:41
Технологии
Названы основные способы кражи денег и данных россиян
Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Футбол
РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации
РФС обратил внимание РПЛ и ФНЛ, что в случае установления со стороны УЕФА фактов систематического нарушения российскими клубами регламентных норм УЕФА, в отношении РФС могут быть применены санкции, вплоть до лишения РФС права на обучение тренеров на аттестационный уровень «ПРО-УЕФА», а также права лицензирования футбольных клубов.
Обновлено в 17:23
Здоровье
В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах
Обновлено в 03:02
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 12:17