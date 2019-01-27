На Украине начали продавать гривны в рулонахLenta.ru 14:55

Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен. Общая сумма составила 9,8 миллиона гривен, говорится в сообщении регулятора. Аукцион проходил в системе электронных торгов, которая предусматривает возможность удаленного доступа.

На Украине начали продавать гривны в рулонах

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