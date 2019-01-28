Экономика

На Украине начали продавать гривны в рулонахLenta.ru 14:55

Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен. Общая сумма составила 9,8 миллиона гривен, говорится в сообщении регулятора. Аукцион проходил в системе электронных торгов, которая предусматривает возможность удаленного доступа.
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Нацбанк Украины начал продавать гривны рулонами

Российская газета20:13

Гривны в рулонах начали продавать на Украине

News.ru18:10

На Украине начали продавать гривны рулонами

РИА Новости11:41

На Украине начали продавать гривны в рулонах

Lenta.ru14:55

На Украине начали продавать гривны рулонами

URA.Ru13:59

Нацбанк Украины начал продавать гривны в рулонах

Телеканал 360°12:33

На Украине продают с молотка гривны в рулонах

ФАН15:32
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Происшествия

Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи

Обновлено в 12:06
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Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено в 21:40
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено в 06:12
Происшествия

200 человек пропали без вести после прорыва дамбы в Бразилии

Дамба принадлежит горнодобывающей компании Vale. В момент происшествия там работали ее сотрудники. Сообщается о четырех пострадавших.
Обновлено 25 января в 15:47
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Единоборства

Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января

26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Экономика

Гражданам предложат заработать на информации о себе

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.
Обновлено в 18:10
Происшествия

МЧС проверит звонки о «минировании» в школах и больницах Хакасии

Сотрудники МЧС проверяют звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании школ и больниц в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в понедельник.
Обновлено в 21:22
Общество

Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино

В группе компаний "Рики", которая владеет правами на "Смешариков", отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств.
Обновлено в 19:13
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово

Обновлено в 21:37
Экономика

Олег Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю в En+ до 44,95% в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием санкций.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Политика

Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем".
Обновлено в 20:50
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Происшествия

На Камчатку придет сильный шторм

Обновлено в 20:38
Экономика

В России заработала система быстрых платежей

С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 29 февраля.
Обновлено в 20:34
Политика

Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай.
Обновлено в 21:08
Кино

Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в истории российского кино

Военная лента «Т-34» заняла второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кинематографа.
Обновлено в 14:06
Политика

Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Обновлено в 19:37
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Авто

В Аргентине представили уникальный суперкар Donatini MB 8

В Аргентине местным жителем представлена уникальная модификация спорткара Donatini MB 8, который обзавелся дизайном, напоминающим модели 80-х годов.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Военные пробили затор на Бурейском водохранилище на 11 м в глубину

"Силами специалистов сводного отряда ВВО в районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:10
Политика

ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено в 20:15
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X

Обновлено в 07:50
Происшествия

В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть

Обновлено в 16:20
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Обновлено в 00:46
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Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено в 18:25
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
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