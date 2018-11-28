с чего всё началось

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом "Вестям" сообщили в монастыре. Вечером на территорию лавры зашли "должностные лица", которые заявили, что имеют распоряжение от украинского Министерства культуры на проведение инвентаризации.

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

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