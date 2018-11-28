Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Газета.Ru
14:50

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что опись проводится в Ближних или Антониевых пещерах лавры, где находятся мощи печерских подвижников.
Газета.Ru14:50
с чего всё началось
Как сообщает «СТРАНА.ua
», в настоящее время ревизия проводится в Ближних пещерах лавры — комплексе подземных пещер, где покоятся мощи печерских подвижников, а также находится захоронение преподобного Антония Печерского.
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