Политика
На Украине началась президентская избирательная кампания
На Украине началась президентская избирательная кампанияГазета.Ru01:20
На Украине стартовала президентская избирательная кампания, передает УНИАН. Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней. При этом до 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы.
Газета.Ru01:20
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Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Обновлено в 07:23
Происшествия
Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до четырёх
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске увеличилось до четырёх человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Магнитогорске произошёл взрыв в жилом доме
В Магнитогорске произошёл взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за взрыва газа в доме в Магнитогорске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:44
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Хоккей
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Обновлено в 07:51
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
МЧС сообщило об угрозе полного обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Существует угроза полного обрушения седьмого подъезда жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, сообщил представитель МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 06:13
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
Обновлено в 04:29
Политика
В МИД прокомментировали задержание американца по подозрению в шпионаже
В российском МИДе прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Медведев выразил соболезнования родным погибших в Магнитогорске
Обновлено в 06:47
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Происшествия
Скворцова пообщалась с пострадавшими в Магнитогорске
Обновлено в 06:38
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
Обновлено в 05:19
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января
Обновлено в 05:52
Наука
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Политика
В ЦИК Украины подал документы первый кандидат в президенты страны
На Украине в Центральную избирательную комиссию первый кандидат подал документы для регистрации на выборах президента страны.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика
В МВД Украины увидели «провокацию пророссийских сил» в ролике Бойко
Флаг Украины скрыли в ролике выдвинутого в президенты Юрия Бойко, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на телеканале Интер, советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал это "сознательной провокацией".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Очевидцы рассказали об обрушении дома в Магнитогорске
Очевидцы рассказали РИА Новости, что машины экстренных служб прибыли на место уже через 10 минут после ЧП.
Обновлено в 06:39
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Происшествия
По 100 тыс. получат семьи погибших в Магнитогорске
Семьям погибших при обрушении после взрыва бытового газа жилого дома в Магнитогорске будет выплачено по 100 тыс. из областного бюджета, пострадавшим – 50 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 05:00