Политика
На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в МосквуРИА Новости 13:20
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
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На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело
Московский Комсомолец12:40
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