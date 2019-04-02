На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в МосквуРИА Новости 13:20

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.

На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву

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