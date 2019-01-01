Энергетика
Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 10 декабря 2018 года повысила для населения тарифы на отопление с 1 января 2019 года в среднем на 16,6% в связи с повышением стоимости газа для нужд населения.
ИА Новороссия02:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Обновлено в 06:58
Происшествия
Мужчину после пьяного дебоша в самолете «Сочи-Москва» оштрафовали
Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.
Обновлено в 07:12
Происшествия
МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения
Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Магнитогорске растет число жертв обрушения
Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.
Обновлено в 01:12
Политика
Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
С первого января в России повышается НДС
Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.
Обновлено в 05:34
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Спорт
Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски".
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом
Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество
В России официально разрешили сбор валежника
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика
Абэ заявил о том, что американские войска в Японии не угрожают России
Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что дислоцированные в стране войска США не несут в себе угрозу и враждебности по отношению к России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Японии водитель въехал в толпу отмечавших Новый год людей
Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.
Обновлено в 06:35
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Ющенко рассказал о насильственном возвращении украинцев в XVII век
Обещания нынешних украинских властей снизить тарифы на газ является ложью и публичным проявлением неуважения к своему народу, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 07:37
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 января
В этом году россиян ждет ряд нововведений.
Обновлено в 05:15