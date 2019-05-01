На Украине мову и вышиванки назвали символами упадкаРоссийская газета 03:51

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Финансы Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар Эксперты объясняют это техническими факторами конца месяца и предстоящими майскими праздниками.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Общество Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Происшествия Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.

Космос На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».

Политика Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.

Хоккей «Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".

Политика Шестой раунд переговоров «Талибана» с США начнется в Катаре в среду Представитель радикального движения "Талибан" Забиуллах Муджахид заявил, что шестой раунд переговоров с США начнется в Катаре в среду, передает агентство Рейтер.

Футбол Погба ответил критикующим его легендам «МЮ» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.

Общество В Британии оценили первых красавиц Росгвардии Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".

Общество Первомайское шествие началось в Москве Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Политика Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева Уголовное дело возбудила Нацполиция Украины после того, как в киевском аэропорту Борисполь был продемонстрирован видеоролик с картой страны без Крыма.

Кино Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей» Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.

Политика Президент Грузии выступила против строительства военной базы США Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.

Общество Введен особый противопожарный режим На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.

Здоровье Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.