Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадкаРоссийская газета 03:51
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.
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Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны
Московский Комсомолец00:27
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Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
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В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
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Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Уголовное дело возбудила Нацполиция Украины после того, как в киевском аэропорту Борисполь был продемонстрирован видеоролик с картой страны без Крыма.
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Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
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