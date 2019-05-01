Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадкаРоссийская газета 03:51

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.
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На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Российская газета03:51

О разрушительном влиянии вышиванок и мовы рассказал экс-дипломат Украины

Газета.Ru03:47

Украинский экс-дипломат рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы

РИА Новостивчера в 23:58

Украинский экс-дипломат рассказал о влиянии вышиванок и мовы на экономику

Life.ru02:01

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Известия00:35

Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны

Московский Комсомолец00:27

Экс‐дипломат назвал разрушительным влияние вышиванок и мовы на украинскую промышленность

Телеканал 360°03:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
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Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Финансы

Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар

Эксперты объясняют это техническими факторами конца месяца и предстоящими майскими праздниками.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Кино

Умерла известная французская актриса Анемон

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Общество

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Космос

На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.
Обновлено в 03:32
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено вчера в 18:12
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Шестой раунд переговоров «Талибана» с США начнется в Катаре в среду

Представитель радикального движения "Талибан" Забиуллах Муджахид заявил, что шестой раунд переговоров с США начнется в Катаре в среду, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:44
Футбол

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Уголовное дело возбудила Нацполиция Украины после того, как в киевском аэропорту Борисполь был продемонстрирован видеоролик с картой страны без Крыма.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Обновлено в 03:34
Кино

Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»

Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Политика

Президент Грузии выступила против строительства военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Общество

Введен особый противопожарный режим

На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 01:45
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Назван ТОП-5 машин для майских шашлыков

Обновлено в 03:24
Общество

Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки

Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено вчера в 05:23
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