На Украине мову и вышиванки назвали символами упадкаРоссийская газета 03:51

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

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