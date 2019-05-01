Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадкаРоссийская газета 03:51

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.
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Украинский экс-дипломат рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы

Газета.Ru07:23

Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка

РИА Новостивчера в 23:58

Мову и вышиванки назвали главными разрушителями Украины

News.ru01:41

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Известия00:35

Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны

Московский Комсомолец00:27

Вышиванки и мова разрушили промышленность Украины - киевский политолог

Царьград00:10

Украинский экс-дипломат рассказал о влиянии вышиванок и мовы на экономику

Life.ru02:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Общество

Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре и грозе

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Турция закончила испытания самоходного ПТРК Kaplan

В Турции успешно завершены итоговые испытания новейшего самоходного противотанкового комплекса "Каплан" (Kaplan), оснащенного российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет".
Обновлено в 06:30
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Армия и оружие

В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое

В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Здоровье

Пара из Бурятии, чья дочь родилась в Таиланде, вернулась в Россию

Обновлено в 06:01
Культура

Разин вынес «приговор» Первому каналу

Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Транспорт

Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму

Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Музыка

Назван состав российского жюри на конкурсе «Евровидение-2019»

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.
Обновлено в 08:17
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Игры

Blizzard не поедет на игровую выставку Gamescom 2019

Выставка Gamescom 2019 состоится 21-24 августа в Кельне.
Обновлено в 07:33
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Авто

Lada Raven может стать «российским ответом Tesla»

Своё название — Lada Raven — он получил после попытки Дмитрия Лазарева предложить свой концепт «АвтоВАЗу», но в итоге дизайнер так и не стал участвовать в конкурсе проектов, объявленным российским производителем.
Обновлено вчера в 08:48
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