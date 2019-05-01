Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадкаРИА Новости вчера в 23:58
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
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Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны
Московский Комсомолец00:27
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
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Из новых «Мстителей» вырезали противоречивого персонажа
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Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
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Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
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Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
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