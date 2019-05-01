Политика

Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадкаРИА Новости вчера в 23:58

Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
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О разрушительном влиянии вышиванок и мовы рассказал экс-дипломат Украины

Газета.Ru03:47

Вышиванки и мова разрушили промышленность Украины - киевский политолог

Царьград00:10

Мову и вышиванки назвали главными разрушителями Украины

News.ru01:41

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Известия00:35

Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны

Московский Комсомолец00:27

Украинский экс-дипломат рассказал о влиянии вышиванок и мовы на экономику

Life.ru02:01

Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка

РИА Новостивчера в 23:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Общество

Самарское издание объяснило штраф из-за отсутствия новостей в выходные

Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные, подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова.
Обновлено в 05:05
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Общество

28 тыс человек приняли участие в Первомайской демонстрации в Симферополе

Обновлено в 05:13
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей

ХК «Автомобилист» покинули одиннадцать игроков и пополнили два тренера

Обновлено в 04:58
Баскетбол

Дрэймонд Грин получил четвёртый технический фол в плей-офф

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во втором матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» получил технический фол, который стал для него четвёртым в нынешнем плей-офф НБА.
Обновлено в 04:55
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Кино

Из новых «Мстителей» вырезали противоречивого персонажа

Обновлено в 05:10
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Музыка

Алсу примет участие в Евровидении-2019

Обновлено в 02:33
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 04:14
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 мая

Дорожные знаки Госавтоинспекция и правительство посчитали, что эксперимент с уменьшением размеров дорожных знаков прошел успешно и теперь с 1 мая их начнут уменьшать везде.
Обновлено вчера в 06:09
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Космос

Огромный астероид летит к Земле

Обновлено в 04:57
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
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