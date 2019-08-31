Политика
Российская газетаНа Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
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Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Галямина вышла на свободу после трех административных арестов
Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд.
Ведомости 05:13
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Музыка
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Авто
Компания Audi представит 20 электромобилей
Напомним, что относительно недавно стартовали продажи нового Audi e-Tron, который уже был реализован в количестве 678 единиц в США.
32CARS.ru 07:24
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Транспорт
Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru 01:26
Общество
МВД: около 750 человек участвуют в незаконной акции в Москве
«В центре Москвы в не согласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек», — заявили в МВД.
RT на русском 08:58
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Авто
Стало известно, как менялись цены на LADA 4-4 за два года
Автоновости дня 01:12
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в столичном СИЗО
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович посетили осуждённых украинских граждан в следственном изоляторе в Москве, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 29 августа в 06:23
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Anonsens вчера в 23:55
Армия и оружие
Видео: Что можно увидеть в выходные на МАКС-2019
Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции.
Российская газета 05:00
Политика
Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.
URA.Ru 08:16