На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

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