Политика
RT на русскомНа Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром». Об этом информирует пресс-служба бюро.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Шоу-бизнес
«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Авто
Вандалы разбили 40 авто, подготовленных для Франкфуртского автосалона
Согласно имеющейся информации, группа «зеленых» активистов Rocks in the Gearbox разбила около 40 роскошных автомобилей британских марок, а также собирается организовать акции против Франкфуртского автосалона.
32CARS.ru вчера в 13:49
Здоровье
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Футбол
«Динамо» предлагали приобрести Симоне Дзадзу. Москвичей отпугнула цена
Руководство московского «Динамо» рассматривало вариант с подписанием нападающего «Торино» Симоне Дзадзы.
Чемпионат 05:46
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
Галямина вышла на свободу после трех административных арестов
Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд.
Ведомости 05:13
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Игры
Borderlands 3 откроет новые режимы после прохождения основной сюжетной компании
Игромания.ру 05:26
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Политика
Памятник Захарченко открыли в Донецке
В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.
Вести.Ru 06:05
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Политика
Президент озвучил нормальное количество детей в семьях
Владимир Путин, в свою очередь, поправил Андрея Чибиса и пояснил, что три ребенка - нормальное количество.
Vologda-poisk.ru 01:45
Политика
Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон
На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).
Взгляд.ру 04:44
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Гаджеты
Раскрыта внешность бюджетного Galaxy A с 5G
Недавно стало известно, что Samsung работает над 5G-смартфоном, который выйдет в рамках недорогой серии Galaxy A. В сети появился постер устройства, и мы можем наконец оценить его внешность.
Ferra 05:40
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Армия и оружие
Польша хочет купить у США 32 истребителя F-35
Народные новости вчера в 19:25
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49