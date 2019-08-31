Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром». Об этом информирует пресс-служба бюро.
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